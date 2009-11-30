Срочно удалить вирус с DLE сайта!

Надо удалить вирус которые атакует другие сайты с моего хостинга. Текст письма от тех поддержки хостинга: Здравствуйте. Вас беспокоит Хостинг-Центр. У нас размещается Ваш виртуальный сервер 3058.ovz48.hc.ru По всей видимости Ваш хостинг был взломан и с него введётся хакерская атака ...