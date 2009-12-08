Влили в базу сайта вирус. Нужна помощь.

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Собственно обнаружил сегодня. Не знаю как и когда влили. Сайт http://batmann.net. Ругается антивирус при загрузке. http://floomby.ru/content/E8rmKaIr90/ Ругается аваст, авира, касперский молчит.

Хостер сказал, что влили вирус в базу. Восстанавливаю старую базу, все остается также.

Что можно сделать и сколько будет стоить помощь?

14 лет назад
Cartman
Максим 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
148 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
ProWebDevSeo
Евгений 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
39 отзывов(-3)
14 лет назад
$11
1 день
Молодец, отлично помог, быстро, грамотно. Рекомендую.
Проблем с оплатой не было, помогал искать вирус, отличный заказчик побольше таких.
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