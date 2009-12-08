Влили в базу сайта вирус. Нужна помощь.

Metalgearforum.ru сайт едет,в ядре шаблона ошибки требуется настроить проект и исбавить от ошибок и конфликтов модов принимаются предложения тоько от людей с отзывами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно обнаружил сегодня. Не знаю как и когда влили. Сайт http://batmann.net. Ругается антивирус при загрузке. http://floomby.ru/content/E8rmKaIr90/ Ругается аваст, авира, касперский молчит.
Хостер сказал, что влили вирус в базу. Восстанавливаю старую базу, все остается также.
Что можно сделать и сколько будет стоить помощь?
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