Влили в базу сайта вирус. Нужна помощь.

Собственно обнаружил сегодня. Не знаю как и когда влили. Сайт http://batmann.net. Ругается антивирус при загрузке. http://floomby.ru/content/E8rmKaIr90/ Ругается аваст, авира, касперский молчит.

Хостер сказал, что влили вирус в базу. Восстанавливаю старую базу, все остается также.

Что можно сделать и сколько будет стоить помощь?