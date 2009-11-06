Провести проект в Лиекс.

Есть сайт ТиЦ 10, нужно втечении месяца, добиться дохода не менее чем 0.2$ в сутки.

Если доход будтет более чем 0.2$ в сутки, Вы также получите бонус из расчёта (x - 0.2) * 30, где x - суточный доход.

Адрес: www.need-great-soft.ru, движок и хостинг - UCOZ

Оплата по факту.

В качестве гарантии - предоставление доступа к аккаунту в Лиекс и к сайту.