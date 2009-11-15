Найти вирус на сайте

Привет всем, мой сайт klickme.ru , на нем завелся какойто троян, автоматом кидает на порно сайты,

(у меня дыра была в шаблоне, можно было в админку как админ зайти, при этом пороль менялся)

сейчас все сделал, а вот вирусные скрипты не магу найти, когда я авторизован - смотрю исходный код и все вроде нормально, но когда завершаю сеанс и смотрю код то уже вижу посторонние скрипты:

Это укороченый скрипт, а так цифр еще больше!

Немагу найти, где только не искал!

Мой знакомый зашел ко мне на сайт и его антивирус написал:

Обнаружен троян!Нет никакой причины волноваться avast остановил malware

прежде чем он проник в ваш компьютер.

Имя файла http://www.klickme.ru/\{gzip}

Имя вируса JS:Redirector-AL [Trj]

Тип вируса Троян

Версия VPS 091123-0, 23.11.2009

Может кто ченибудь посоветует или поможет?