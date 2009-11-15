Найти вирус на сайте

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Привет всем, мой сайт klickme.ru , на нем завелся какойто троян, автоматом кидает на порно сайты,
(у меня дыра была в шаблоне, можно было в админку как админ зайти, при этом пороль менялся)
сейчас все сделал, а вот вирусные скрипты не магу найти, когда я авторизован - смотрю исходный код и все вроде нормально, но когда завершаю сеанс и смотрю код то уже вижу посторонние скрипты:
Это укороченый скрипт, а так цифр еще больше!
Немагу найти, где только не искал!
Мой знакомый зашел ко мне на сайт и его антивирус написал:
Обнаружен троян!Нет никакой причины волноваться avast остановил malware
прежде чем он проник в ваш компьютер.
Имя файла http://www.klickme.ru/\{gzip}
Имя вируса JS:Redirector-AL [Trj]
Тип вируса Троян
Версия VPS 091123-0, 23.11.2009
Может кто ченибудь посоветует или поможет?
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