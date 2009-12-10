Лечить сайт от вирусов

Тестирование сайтовЗавершен5 заявок214 просмотров
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Сегодня от пользователей сайта tvboom. kz поступила информация, что они зашли на сайт, у ним на компьютер залез троян и уничтожил все файлы

Можете подтвердить, есть ли там вирус? У меня антивирус молчит

Если кто то видит вирус и знает как его вылечить, то пишите заявки и цены за лечение

если напрямую на сайт войти то нормально

но если набрать "тв шоп" в поиске http://www.google.kz/ то там среди найденных фалов будет наш сайт "TV-boom. Полезные товары в Алматы" и вот тут как раз и начинается непонятное когда на него нажать

14 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо, вылечил от вирусов сайт РЕКОМЕНДУЮ
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