Тестирование сайта

$250
Тестирование сайтовЗавершен14 заявок431 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует тестирование сайта с точки зрения:

1) Функциональности

2) Верстки

3) юзабилити и дизайна

(в ИЕ8, ФФ, Опера, Сафари) путем прохождения полного цикла использования сайта пользователем, открытием багов в Багзиле и подтверждением их исправления.

Обязательное условие: возможность наряду с почтой и чатом, общаться иногда по телефону (зачастую так быстрее достичь понимания).

14 лет назад
dkotorov
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Charisma
Дарина 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$100
6 дней
С Дарьей приятно работать. С душой подходит к делу! Вы выполнила отлично! Спасибо :)
Великолепный Заказчик, всегда на связи, более, чем четкое ТЗ и молниеносная оплата. Всегда приятно работать с профессионалом. Спасибо за сотрудничество, Дмитрий!
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