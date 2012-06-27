Тестирование сайта

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Закрыт2 заявки95 просмотров

Необходимо проверить сайт на наличие ошибок, произвести ряд стандартных действий пользователя (регистрация, подача и редактирование объявлений, личные сообщения итд)

Тематика - частные объявления. Ссылку получит исполнитель.

Исполнитель очень желательно из Белоруссии.

Предлагайте цены. Предпочтение белорусам с опытом подобных работ и адекватной стоимостью услуг.

13 лет назад
dronz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров