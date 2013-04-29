Тестирование сайта

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Завершен3 заявки169 просмотров

По 15 - 20 минут идет загрузка товара из админки - хостинг говорит, что проблема не у них, а в нашем скрипте - помогите выявить и устранить причину. Сайт www.medex.com.ua

12 лет назад
habovskay
Людмила 
44 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bizya
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Спасибо, за оперативность и понимание!
Хороший заказчик, оплата мгновенная. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

bizya
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад