Тестирование многопользовательской онлайн игры

Есть многопользовательская онлайн-игра. Игра сама по себе очень простая (идея и инструкция в файле), поэтому интересует, что будет происходить при одновременном участии большого числа людей. Ищу людей, готовых собраться в определенное время для участия в игре. Оплата по договоренности в зависимости от того сколько людей будут одновременно участвовать в игре и т.п.