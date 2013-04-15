Провести тестирование сайта на ipad и imac

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт3 заявки154 просмотра

Необходимо провести верстки и функционала интернет-магазина на оси IOs. Пишите у кого есть возможность, условия оговариваем.

iOS
12 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Проверить сайт на наличие ошибок в html коде

    сайт без движка: на html+css сайт имеет порядка 20 страниц поменяли дизайн нужно : 1.проверить на наличие ошибок на всех страницах сайта 2.исправить ошибки на всех страницах сайта Уважаемые ...

    CSSHTML
    Тестирование сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тестирование сайта

    Необходимо провести тестирование несложного корп. сайта с составлением отчета на предмет валидности верстки в разных разрешениях и устройствах,а также корректного функционирования.

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анализ юзабилити сайта

    Наша задача - доработать дизайн и интерфейс нашего сайта-конструктора kvakpak.ru, сделать заказ продукции максимально удобным и простым для пользователя, совершенно не знакомого с полиграфическими терминами и, тем более, с технологией производства печатной продукции. ...

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проверить сайт на уязвимости

    $20

    Здравствуйте! Необходимо проверить сайт на уязвимости и написать аналитическую записку по мероприятиям повышения уровня безопасности. Сайт работает на Джумле 1.5 с виртуемартом. Раз в месяц цепляем вирус, который подливает свой ...

    Joomla
    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Чистка от вирусов. OpenCart

    Добрый день! необходимо срочно почистить ИМ от вирусов и хостинг! оплата по факту предоставленного отчёта на вирусы! Спасибо! без рейтинга, меньше полугода и отзывов - не оставлять заявки!! ...

    Opencart
    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тестирование он-лайн игры

    Есть многопользовательская онлайн-игра. Игра сама по себе довольно простая и интересует, что будет при достаточно большом числе одновременно играющих пользователей. Поэтому оплата будет зависеть от числа одновременно играющих людей. Одновременное участие менее 10 человек не ...

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Краткий аудит продающего сайта

    $20

    Нужно провести краткий аудит сайта с точки зрения юзабилити и конверсии. Что понятно, что не понятно, возможно что-то дополнительно расписать или что-то убрать. Задача - увеличить конверсию. Адрес: postrk.com Бюджет ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад