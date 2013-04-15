Сайт не работает. Помогите выявить причину этого

Есть многопользовательская онлайн-игра. Игра сама по себе довольно простая и интересует, что будет при достаточно большом числе одновременно играющих пользователей. Поэтому оплата будет зависеть от числа одновременно играющих людей. Одновременное участие менее 10 человек не ...