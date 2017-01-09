Тестирование сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт47 заявок583 просмотра

Нужно разобраться в бизнес логике сайта и помочь с тестированием, работы много , зп почасовая

Так же знания javascript желательны для написания несложных автотестов ( обучим)

JavaScript
7 лет назад
roma4ke
37 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров