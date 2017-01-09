Диагностика нагрузки на сервер сайта opencart

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Закрыт4 заявки201 просмотр

Сайт на опенкарте стал периодически перегружать сервер выше нормы. Есть список самых запрашиваемых урлов и самые активные ай-пи. Задача - выявить глючный скрипт(ты) и описать примерные способы решения задачи. Хостинг предложил искать проблему командой "time" через ssh. 

Opencart
8 лет назад
vava91medved
Артем 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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