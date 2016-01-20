vava91medved

Имеется интернет-магазин одежды silvashi.com, который работает под управлением 2-х CMS одновременно. А именно: визуальная часть,статические страницы сайта и оформление платёжа регулирует MODX, а управлением каталога товаров и обработкой заказов занимается 1C Битрикс. Так-как с разработчиками ...