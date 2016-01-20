vava91medved

Имеется интернет-магазин одежды silvashi.com, который работает под управлением 2-х CMS одновременно. А именно: визуальная часть,статические страницы сайта и оформление платёжа регулирует MODX, а управлением каталога товаров и обработкой заказов занимается 1C Битрикс. Так-как с разработчиками ...
Артем Бунин vava91medvedvava91medved
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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Telegram - @dubl_a
Действие аккаунта приостановлено!
- Интернет-магазины9 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт на опенкарте стал периодически перегружать сервер выше нормы. Есть список самых запрашиваемых урлов и самые активные ай-пи. Задача - выявить глючный скрипт(ты) и описать примерные способы решения задачи. Хостинг предложил искать проблему командой "time" ...Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо исполнить рекомендации яндекс маркета: [list][*]- в блоке названия категорий так, как они названы на Маркете. Например, Кондиционеры Настенные кондиционеры [*]- в элементе тип товара. Например,Настенная сплит-система [*]- в элементе только модель товара.Например, ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Хотел бы узнать сроки и стоимость работ в откликахИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад