Сделать субтитры к видео.

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Закрыт7 заявок259 просмотров

Студии локализации медиаконтента Кириллица (cyrillica.ru) требуется субтитровщик.

Работа удалённая.

Опыт работы: не требуется.

Обучение: в процессе работы.

Необходимо: хорошее знание русского языка, внимательность, ответственность.

Приветствуется владение 10-пальцевым слепым методом печати.

5 лет назад
olga_sheshina
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