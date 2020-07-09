Распечатать в Worde на русском языке, аудиозапись на 1 час
Сделать субтитры к видео.
Студии локализации медиаконтента Кириллица (cyrillica.ru) требуется субтитровщик.
Работа удалённая.
Опыт работы: не требуется.
Обучение: в процессе работы.
Необходимо: хорошее знание русского языка, внимательность, ответственность.
Приветствуется владение 10-пальцевым слепым методом печати.
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