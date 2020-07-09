Сделать субтитры к видео.

Есть шесть видео, нужно перевести их в текст, в Гугл-док: https://youtu.be/TxpayiRq4-M https://youtu.be/762wwNSVLdk https://youtu.be/sUmnh2_d6cI https://youtu.be/UUlQx1srCWk https://youtu.be/0kqwXL6FsgY https://youtu.be/JefQlsfQu8o Указывайте сроки и цены СРАЗУ.