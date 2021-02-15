Лиды на онлайн-службу для управления рабочими нарядами

Добрый день. Необходимо подключать рестораны, кафе, торговые центры, магазины, фитнес клубы к сервису для воспроизведения легальной музыки для бизнеса. Вы можете как угодно привлекать клиентов для подключения. Особых инструкций по этому поводу нет. Все зависит только ...