Лиды на онлайн-службу для управления рабочими нарядами

Управление продажамиЗакрытнет заявок622 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны лиды на онлайновую службу для управления рабочими нарядами.

Например, для управления нарядами выездных специалистов (монтажники / клининговые службы / охранные предприятия и т.д.). Более подробную информацию о продукте можно почерпнуть отсюда: http://avril-logistics.wialon-consulting.de/

3 года назад
kalaschnikow
Валерий 
52 годаКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Обработка входящих заявок удаленно

    Мы занимаемся продажей инертных материалов (песок , щебень и т.д.). У нас есть входящие заявки с сайта (звонки, письма, заполнения форм обратного звонка и т.д.)+ заявки, которые получаются в результате обзвона клиентской базы. Необходимо их ...

    Управление продажами20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Загрузить карточки товаров на маркетплейсы

    Создать карточки товаров на маркетплейсах-ВБ, Озон, Яндекс.Маркет (3 товара) [b] !!!Обязательно наличие опыта аналогичных работ, с ссылками на результат/портфолио!!![/b] Задание на подготовку инфоматериалов и создание карточки товара на маркетплейсах (МП) [b]Что требуется: [/b] Подготовить качественные фото товара, подготовить текстовое ...

    Управление продажаминет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лиды на онлайн службу для управления рабочими нарядами

    Нужны лиды на онлайновую службу для управления рабочими нарядами. Например, для управления нарядами выездных специалистов (монтажники / клининговые службы / охранные предприятия и т.д.). Более подробную информацию о продукте можно почерпнуть отсюда: [url=http://avril-logistics.wialon-consulting.de/]http://avril-logistics.wialon-consulting.de/[/url] Оплата ...

    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключение точек к сервису музыки для бизнеса

    $15

    Добрый день. Необходимо подключать рестораны, кафе, торговые центры, магазины, фитнес клубы к сервису для воспроизведения легальной музыки для бизнеса. Вы можете как угодно привлекать клиентов для подключения. Особых инструкций по этому поводу нет. Все зависит только ...

    Управление продажами2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Менеджер по продажам

    [b]Всем привет! Мы компания Appyland. Мы занимаемся:[/b] [list][*]Разработкой игр[*]Производством рекламных материалов для рынка мобильных приложений[*]Созданием системы для проверки гипотез[/list]У нас есть отличное собственное производство и продукт, который интересен большинству игроков рынка мобильных приложений.Продавать надо будет разработку ...

    Управление продажами2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продажи клиентам услуг сайта методом обзвона через мессенджеры

    $250

    продажи клиентам услуг сайта объявлений (относительно популярный среди 10000 компаний-пользователей маркетплейс) методом обзвона через мессенджеры по горячей базе объявлений. Плата указана при условии 20 продаж за 2 недели срока выполнения работ (если менее - то ...

    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Анализ работы на площадках розетка, пром, закупка, крафта, бигл

    Нужен работник (можно удаленно, можно официально в офис) для настройки работы с торговыми площадками розетка, пром, закупка, крафта, бигл . В данный момент все площадки работают, нужно проверить правильность настройки этих компаний, внести изменения по ...

    Управление продажами3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Менеджер по продаже и аренде недвижимости (удалённо)

    $260

    На постоянную удаленную работу требуется агент по продаже недвижимости. Наличие опыта не обязательно. Введем в курс дела, предоставим обучающие видео, всему научим. [b]Обязанности:[/b] - Поиск недвижимости от собственников на сайтах Авито, Юла и т.д. - Переговоры с собственниками и ...

    Управление продажами6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лидогенерация

    задача: Обзвон перевозчиков (автотранспорт) на предмет выявления ЛПР ответственного за подсчета пассажиропотока на маршрутах Ресурсы: предоставление базы, IP телефона, скрипт переговоров От вас: ноутбук/компьютер + сотовый телефон на который будет установление IP приложение Оплата по факту предоставления ЛПР ...

    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    3 года назад