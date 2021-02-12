Загрузить карточки товаров на маркетплейсы

Управление продажамиЗакрытнет заявок564 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать карточки товаров на маркетплейсах-ВБ, Озон, Яндекс.Маркет (3 товара)

!!!Обязательно наличие опыта аналогичных работ, с ссылками на результат/портфолио!!!

Задание на подготовку инфоматериалов и создание карточки товара на маркетплейсах (МП)

Что требуется:

Подготовить качественные фото товара, подготовить текстовое описание товара и его характеристик, создать и заполнить карточку для товара с указанием всех необходимых атрибутов в соответствии с правилами и требованиями маркетплейса.

В качестве исходных данных я предоставлю ссылки на страницы с фото и описанием товара у других продавцов/поставщиков и/или производителей, из представленной по ссылкам информации необходимо извлечь качественные фото для последующей обработки, собрать текстовые описания и тех. Характеристики для последующей переработки (в том числе отзывы, при необходимости, чтобы создать более полное и уникальное описание товара), ШК товара, если нужно, и примеры/шаблон ожидаемого конечного результата (карточки товара).

На какие МП нужно загрузить карточку:

1. Wildberries

2. OZON

3. Яндекс.Маркет

Требования к фото:

• Высокое качество (не размытые, не обрезанные изображения, без искажений пропорций и цветов и т.д.)

• Соответствие требованиям МП-сов по размеру, соотношению сторон, фону и т.д.

• Без водяных знаков

• Минимум 5-6 фото товара с различных ракурсов и в различных контекстах (в упаковке, без упаковки, в действии, в разобранном виде и т.д. – все что представляет интерес и ценность для покупателя

Требования к описанию свойств и ТХ товара:

• Полное соответствие требованиям МП-сов (по объему и кол-ву символов, допустимому содержанию, стилю изложения и т.д.)

• Обязательное указание преимуществ товара в описании, его ключевых функций и УТП (если есть)

• Наличие ключевых запросов в тексте описания товара

• Максимально полное и подробное указание всех тех. Характеристик и свойств товара

Требования к карточке товара

• Максимально релевантное товару указание категории, в которой будет размещена карточка

• Максимально релевантное поисковым запросам пользователей наименование товара

• По-возможности использование поисковых запросов в названии товара

• Прохождение модерации МП-са, отсутствие замечаний и ошибок

По окончанию задания/работ все использованные материалы (фото, тексты) требуется направить мне.

3 года назад
megamarket
Антон 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Обработка входящих заявок удаленно

    Мы занимаемся продажей инертных материалов (песок , щебень и т.д.). У нас есть входящие заявки с сайта (звонки, письма, заполнения форм обратного звонка и т.д.)+ заявки, которые получаются в результате обзвона клиентской базы. Необходимо их ...

    Управление продажами20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лиды на онлайн службу для управления рабочими нарядами

    Нужны лиды на онлайновую службу для управления рабочими нарядами. Например, для управления нарядами выездных специалистов (монтажники / клининговые службы / охранные предприятия и т.д.). Более подробную информацию о продукте можно почерпнуть отсюда: [url=http://avril-logistics.wialon-consulting.de/]http://avril-logistics.wialon-consulting.de/[/url] Оплата ...

    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключение точек к сервису музыки для бизнеса

    $15

    Добрый день. Необходимо подключать рестораны, кафе, торговые центры, магазины, фитнес клубы к сервису для воспроизведения легальной музыки для бизнеса. Вы можете как угодно привлекать клиентов для подключения. Особых инструкций по этому поводу нет. Все зависит только ...

    Управление продажами2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Менеджер по продажам

    [b]Всем привет! Мы компания Appyland. Мы занимаемся:[/b] [list][*]Разработкой игр[*]Производством рекламных материалов для рынка мобильных приложений[*]Созданием системы для проверки гипотез[/list]У нас есть отличное собственное производство и продукт, который интересен большинству игроков рынка мобильных приложений.Продавать надо будет разработку ...

    Управление продажами2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продажи клиентам услуг сайта методом обзвона через мессенджеры

    $250

    продажи клиентам услуг сайта объявлений (относительно популярный среди 10000 компаний-пользователей маркетплейс) методом обзвона через мессенджеры по горячей базе объявлений. Плата указана при условии 20 продаж за 2 недели срока выполнения работ (если менее - то ...

    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Анализ работы на площадках розетка, пром, закупка, крафта, бигл

    Нужен работник (можно удаленно, можно официально в офис) для настройки работы с торговыми площадками розетка, пром, закупка, крафта, бигл . В данный момент все площадки работают, нужно проверить правильность настройки этих компаний, внести изменения по ...

    Управление продажами3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Менеджер по продаже и аренде недвижимости (удалённо)

    $260

    На постоянную удаленную работу требуется агент по продаже недвижимости. Наличие опыта не обязательно. Введем в курс дела, предоставим обучающие видео, всему научим. [b]Обязанности:[/b] - Поиск недвижимости от собственников на сайтах Авито, Юла и т.д. - Переговоры с собственниками и ...

    Управление продажами6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лидогенерация

    задача: Обзвон перевозчиков (автотранспорт) на предмет выявления ЛПР ответственного за подсчета пассажиропотока на маршрутах Ресурсы: предоставление базы, IP телефона, скрипт переговоров От вас: ноутбук/компьютер + сотовый телефон на который будет установление IP приложение Оплата по факту предоставления ЛПР ...

    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Менеджер по поиску клиентов

    Требуется найти клиентов для психолога. Клиенты могут быть с любого города или с любой страны. Главное условие-русскоговорящие. Оплата сдельная за каждого клиента, либо фикс, либо сами накинете сколько нужно. При долгосрочном сотрудничестве, если состоится, в ...

    Управление продажами9 заявок
    Закрыт
    3 года назад