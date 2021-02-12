Загрузить карточки товаров на маркетплейсы

Создать карточки товаров на маркетплейсах-ВБ, Озон, Яндекс.Маркет (3 товара)

!!!Обязательно наличие опыта аналогичных работ, с ссылками на результат/портфолио!!!

Задание на подготовку инфоматериалов и создание карточки товара на маркетплейсах (МП)

Что требуется:

Подготовить качественные фото товара, подготовить текстовое описание товара и его характеристик, создать и заполнить карточку для товара с указанием всех необходимых атрибутов в соответствии с правилами и требованиями маркетплейса.

В качестве исходных данных я предоставлю ссылки на страницы с фото и описанием товара у других продавцов/поставщиков и/или производителей, из представленной по ссылкам информации необходимо извлечь качественные фото для последующей обработки, собрать текстовые описания и тех. Характеристики для последующей переработки (в том числе отзывы, при необходимости, чтобы создать более полное и уникальное описание товара), ШК товара, если нужно, и примеры/шаблон ожидаемого конечного результата (карточки товара).

На какие МП нужно загрузить карточку:

1. Wildberries

2. OZON

3. Яндекс.Маркет

Требования к фото:

• Высокое качество (не размытые, не обрезанные изображения, без искажений пропорций и цветов и т.д.)

• Соответствие требованиям МП-сов по размеру, соотношению сторон, фону и т.д.

• Без водяных знаков

• Минимум 5-6 фото товара с различных ракурсов и в различных контекстах (в упаковке, без упаковки, в действии, в разобранном виде и т.д. – все что представляет интерес и ценность для покупателя

Требования к описанию свойств и ТХ товара:

• Полное соответствие требованиям МП-сов (по объему и кол-ву символов, допустимому содержанию, стилю изложения и т.д.)

• Обязательное указание преимуществ товара в описании, его ключевых функций и УТП (если есть)

• Наличие ключевых запросов в тексте описания товара

• Максимально полное и подробное указание всех тех. Характеристик и свойств товара

Требования к карточке товара

• Максимально релевантное товару указание категории, в которой будет размещена карточка

• Максимально релевантное поисковым запросам пользователей наименование товара

• По-возможности использование поисковых запросов в названии товара

• Прохождение модерации МП-са, отсутствие замечаний и ошибок

По окончанию задания/работ все использованные материалы (фото, тексты) требуется направить мне.