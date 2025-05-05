Казах для съемок видео

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка22 просмотра

Добрый день, исполнители!

Большому проекту требуется парень, казахской национальности.

Именно казах!

Задача: быть лицом проекта (блоггером). Все необходимое для этого будет предоставлено.

Ребята, кто готов, пишите в чат. Обсудим детали.

От 800USD в месяц.

Запись видеоотзывовСоздание видеоСоздание рекламных роликовСоздание рилсовСъёмка видео
7 дней назад
BeatStar
33 года
2 года в сервисе
Был
4 дня назад

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Евгений
 
29 лет
10 лет в сервисе
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