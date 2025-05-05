Необходимо сформировать список из 100 активных риэлторов или брокеров в Дубае, предлагающих необставленные помещения. Заполните поля в CSV или Google Sheet: проверенный WhatsApp, email (желательно), ссылка на объявление, имя агента и название агентства (если указано). Сбор информации с сайтов Dubizzle, Bayut, Property Finder. Предоставить архив с фото и ссылку на таблицу.
Казах для съемок видео
Добрый день, исполнители!
Большому проекту требуется парень, казахской национальности.
Именно казах!
Задача: быть лицом проекта (блоггером). Все необходимое для этого будет предоставлено.
Ребята, кто готов, пишите в чат. Обсудим детали.
От 800USD в месяц.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Управление проектами3 заявкиОткрыт11 дней назад
Проведите тест на гибкость вашей команды в управлении проектами, вдохновленный идеями Austin Contrarian. Оцените текущие процессы, внедрите контринтуитивные практики и проанализируйте результаты через две недели. Узнайте, как неочевидные изменения могут повысить продуктивность и вовлеченность вашей команды.Управление проектами2 заявкиОткрыт14 дней назад
Требуется специалист для продвижения услуг видеомонтажера и поиска клиентов. Рассматриваются любые эффективные методы, включая рассылку в Telegram и на YouTube. Оплата осуществляется за каждого привлеченного заказчика. Основные требования: умение продвигать услуги, ответственность и нацеленность на результат.Закрыт18 дней назад
- $100
Расширяем отдел Sales и ищем Sales Manager и стажеров в криптофинтех (B2B). Требуются знания финтеха, навыки общения и продаж. Задачи включают полный цикл продаж, работу с клиентами и презентацию продукта. Удаленный формат работы.Открыт24 дня назад
- $1000
Ищем стратега/медиабайера для полного контроля над AI-воронкой привлечения инвестиций. У вас будет возможность управлять трафиком, креативами и оптимизировать все этапы процесса. Успешная работа обеспечит доход от 2,000€ до 5,000€ в месяц. Опыт в управлении рекламными воронками и знание AI-инструментов обязательны.Закрыт3 дня назад
Требуется осуществить рассылку приглашений на мероприятие в WhatsApp для 3000 контактов. Необходимо предварительно проверить базу на наличие WhatsApp. Бюджет 9000 рублей.Управление проектами6 заявокЗакрыт5 дней назад
Требуется специалист для разработки схемы страхования для сервиса аренды брендовых вещей. Необходимо изучить предложения страховых компаний и банков, сравнить условия и тарифы, а также учесть юридические аспекты. Оптимальные варианты страхования помогут минимизировать риски повреждения, подмены или утраты арендованных предметов.Управление проектами3 заявкиЗакрыт6 дней назад
- $800
Ищем опытного менеджера-диспетчера для управления услугами по ремонту и установке бытовой техники. Обязателен опыт в сфере, свободное владение английским языком и хорошие организационные навыки. Работа предполагает координацию расписания и обслуживание клиентов. Доступность по часовому поясу Торонто.Закрыт14 дней назад
Требуется разработать мини СРМ для внутренних процессов в сфере Карго. Необходима система взаимодействия между складом и кладовщиком, а также оповещение клиентов через WhatsApp и внедрение бота для управления процессами.Управление проектами11 заявокЗакрыт23 дня назад
Необходимо собрать контактные данные 29 компаний, посетив их сайты. Найдите email для маркетинга или пиара, а если их нет, то руководителя. Составьте таблицу в Google с названием компании, email, ФИО и телефоном, если доступны. Важно указать название компании так, как оно представлено на сайте.Закрыт2 месяца назад