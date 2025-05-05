Казах для съемок видео

Необходимо собрать контактные данные 29 компаний, посетив их сайты. Найдите email для маркетинга или пиара, а если их нет, то руководителя. Составьте таблицу в Google с названием компании, email, ФИО и телефоном, если доступны. Важно указать название компании так, как оно представлено на сайте.