Сформировать список из 100 активных риэлторов/брокеров в Дубае, у которых размещены объявления с фотографиями необставленных помещений.



1. Поля, которые нужно заполнить (CSV / Google Sheet)

WhatsApp: Обязательно. Номер должен быть проверен через https://2chat.co/tools/whatsapp-checker (статус «Active»).

Email: Желательно/ Если e-mail отсутствует, оставить ячейку пустой.

Ссылка на объявление: Обязательно/ Прямая ссылка на объявление с фото пустой комнаты.

Имя агента: Обязательно. Берём из объявления или сайта агентства.

Agency / Брокер: Желательно. Название агентства, если указано.



2. Сайты-источники

Простыми словами что сделать:

1. Заходим на сайт с объявлениями продажи / аренды квартир в Дубае или Абу-Даби

2. Находим объявление содержащие хотя одно фото комнаты без мебели в нормальном качестве

3. В объявлении смотрим контакты риэлтора

4. Проверяем есть ли телефон уже в базе, если есть - не подходит https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ajz_5DexoCwpe0GZn5ZoDbtnqbI_gQIWSeI9lPHm5_s

5. Проверяем телефон в сервисе https://2chat.co/tools/whatsapp-checker есть ли WhatsApp, если нету - не подходит

6. Скачиваем фото комнаты без мебели в объявлении и вносим данные в гугл таблицу (нужно создать)



Предоставить архив содержащий папки с названые как номер телефона а внутри папке фото комнаты которое скачали. Так же ссылку на гугл таблицу с данными