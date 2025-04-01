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Открыт3 заявки32 просмотра

Сформировать список из 100 активных риэлторов/брокеров в Дубае, у которых размещены объявления с фотографиями необставленных помещений.

1. Поля, которые нужно заполнить (CSV / Google Sheet)

WhatsApp: Обязательно. Номер должен быть проверен через https://2chat.co/tools/whatsapp-checker (статус «Active»).
Email: Желательно/ Если e-mail отсутствует, оставить ячейку пустой.
Ссылка на объявление: Обязательно/ Прямая ссылка на объявление с фото пустой комнаты.
Имя агента: Обязательно. Берём из объявления или сайта агентства.
Agency / Брокер: Желательно. Название агентства, если указано.

2. Сайты-источники

  1. https://dubai.dubizzle.com/

  2. https://www.bayut.com/

  3. https://www.propertyfinder.ae/

Простыми словами что сделать:
1. Заходим на сайт с объявлениями продажи / аренды квартир в Дубае или Абу-Даби
2. Находим объявление содержащие хотя одно фото комнаты без мебели в нормальном качестве
3. В объявлении смотрим контакты риэлтора
4. Проверяем есть ли телефон уже в базе, если есть - не подходит https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ajz_5DexoCwpe0GZn5ZoDbtnqbI_gQIWSeI9lPHm5_s
5. Проверяем телефон в сервисе https://2chat.co/tools/whatsapp-checker есть ли WhatsApp, если нету - не подходит
6. Скачиваем фото комнаты без мебели в объявлении и вносим данные в гугл таблицу (нужно создать)

Предоставить архив содержащий папки с названые как номер телефона а внутри папке фото комнаты которое скачали. Так же ссылку на гугл таблицу с данными

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11 дней назад
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