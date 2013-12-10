Контент менеджер вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт6 заявок241 просмотр

Здравствуйте.

Ищем человека для контент менеджмента паблика в социальной сети вконтакте.

Тематика сообщества: Кулинария (специализация - канапе).

Что нужно делать:

1. Ежедневное добавление рецептов

2. Размещение истории канапе и всё что с этим связано

3. Размещение видеоматериалов (рецепты, история)

4. Ежедневное добавление фото

Ищем человека которому нравится кулинарная тематика и который готов получать удовольствие от работы.

Для связи skype: aleksey-webmaster

11 лет назад
plastid
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров