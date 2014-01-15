Требуется выполнить следующие задания: 1. Открыть канал на Youtube и загрузить указанные ролики. 2. Загрузить описание товара на русском языке в интернет-магазин с ссылкой видео на Youtube. 3. Сделать перевод с англ. языка (возможен машинный ...
Менеджер проекта (менеджер продукта)
На постоянную удаленную работу в компанию Auslogics требуется менеджер проекта (продукта).
Требования:
- Опыт управления IT проектами или разработкой ПО (приветствуется опыт работы в стартапах).
- Знание английского языка на уровне upper-intermediate и выше (опыт проживания в англоговорящей среде будет дополнительным преимуществом).
- Понимание основ разработки программного обеспечения.
- Высокий уровень технических знаний.
- Опыт самостоятельного создания продукта и/или опыт управления командой разработчиков.
Обязанности:
- Планирование, организация и управление проектами.
- Осуществление маркетингового анализа и исследований (изучение рынка, конкурентов и пр.).
- Создание прототипов пользовательского интерфейса (проектирование ГУИ).
- Ведение проектной документации и отчетности.
Условия:
- Удаленная работа в компании Auslogics с официальным оформлением (контракт).
- Высокая своевременная заработная плата и премирование по результатам труда.
- Полная занятость и перспективы профессионального роста.
- Получение опыта на международном рынке.
- Дружная и профессиональная команда.
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