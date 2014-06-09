Открыть канал на Youtube

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Завершен9 заявок333 просмотра

Требуется выполнить следующие задания:

1. Открыть канал на Youtube и загрузить указанные ролики.

2. Загрузить описание товара на русском языке в интернет-магазин с ссылкой видео на Youtube.

3. Сделать перевод с англ. языка (возможен машинный перевод) описания товара и загрузить в интернет-магазин с ссылкой видео на Youtube.

Возможно исполнение отдельного задания, в этом случае указываете номер пункта.

11 лет назад
g2105
Гор 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

amkid
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
3 дня
Все отлично. Претензий нет.
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

amkid
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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