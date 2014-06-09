Срочно нужен Project Manager ! Мы digital-агентство полного цикла. От проектирования до продвижения проектов. От сайта-визитки до сложных высоконагруженных мобильных приложений и веб-проектов на фреймворках. Ваши обязанности: - ...
Открыть канал на Youtube
Требуется выполнить следующие задания:
1. Открыть канал на Youtube и загрузить указанные ролики.
2. Загрузить описание товара на русском языке в интернет-магазин с ссылкой видео на Youtube.
3. Сделать перевод с англ. языка (возможен машинный перевод) описания товара и загрузить в интернет-магазин с ссылкой видео на Youtube.
Возможно исполнение отдельного задания, в этом случае указываете номер пункта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5000Управление проектами3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Задачи: Составление технического задания, согласование и корректировка. Контроль качества выполнения задач подрядчиками. Требования: Нахождение в скайпе в определенное время. Базовые знания в области разработки сайтов. ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Ищем человека для контент менеджмента паблика в социальной сети вконтакте. Тематика сообщества: Кулинария (специализация - канапе). Что нужно делать: 1. Ежедневное добавление ...Управление проектами6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Срочно ищем помощника интернет-маркетолога! Кто мы такие и что мы делаем: - Мы агентство интернет-маркетинга. - Мы выстраиваем комплексную систему продаж и привлечения клиентов через ...Управление проектами5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нахожусь в поиска менеджера для интернет проектов. Мне нужен помощник, который будет принимать от меня задание на изготовление лендинга или сайта, составлять краткое ТЗ для моей команды исполнителей, если нужно ...Закрыт11 лет назад
Требуется поддержка, доработка и правка сайта на CakePHP. Редактирование и правка в маленьких объемах требуется в течении суток. Сайт ansa тчк ее Указывайте пожалуйста стоимость часа работы. Оплата - сдельщина.Закрыт11 лет назад
На данный момент времени есть сырой сервис, имеющий узкий функционал. Для его продвижения набросали сайт, но он тоже не супер. В итоге решили, что нужно сервис продвигать дальше, но и параллельно добавить разной рекламы от ...Управление проектаминет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать план монетизации сайта: http://www.miltonerickson.ru/ Оплата СТРОГО YANDEX DENGIУправление проектами1 заявкаЗакрыт11 лет назад
У меня есть разработчик. Есть дизайнеры. Нужно подготовить всю техническую документацию и организовать производство проекта. Информация по интернет-магазину во вложении. Делать сайт будем на UMI.CMS или Bitrix ...Закрыт11 лет назад