Срочно нужен Project Manager. Удаленка

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт3 заявки476 просмотров

Срочно нужен Project Manager !

Мы digital-агентство полного цикла. От проектирования до продвижения проектов. От сайта-визитки до сложных высоконагруженных мобильных приложений и веб-проектов на фреймворках.

Ваши обязанности:

- поиск новых проектов от наших аккаунтов компании и подача заявок;

- желательно поиск вкусных больших проектов (от этого будет зависеть и ваши заработки);

- взаимодействие с нашими исполнителями / заказчиками в системе постановки задач;

- постановка задач исполнителям на основе входящей почты / найденных новых проектов в системе постановки задач.

Ваши права / возможности:

- УДАЛЕННАЯ РАБОТА;

- дружная виртуальная команда;

- 10% от стоимости проектов, которые вы передаете нашим разработчикам;

- 10% от повторных заказов (когда клиент заказывает дополнительные услуги);

- своевременная поэтапная оплата по каждому проекту;

- оплаты любым удобным для вас способом;

- мы всегда придем на помощь в случае сложной ситуации с заказчиком;

- человеческое отношение к вам;

- рекомендации от нас;

- спокойное объяснение от нас и консультации, если вы чего-то не поймете;

- БОНУСЫ по итогам работы с вкусными проектам;

- дальнейший рост (директор по проектам / управляющий отдела PM).

Предпочтение отдадим чутким представителям прекрасного женского пола.

Желательно иметь опыт работы PM (но не обязательно).

11 лет назад
idea4web
Михаил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад

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Нет заявок фрилансеров

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