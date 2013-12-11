Здравствуйте. Ищем человека для контент менеджмента паблика в социальной сети вконтакте. Тематика сообщества: Кулинария (специализация - канапе). Что нужно делать: 1. Ежедневное добавление ...
Проект-менеджер
Задачи:
Составление технического задания, согласование и корректировка.
Контроль качества выполнения задач подрядчиками.
Требования:
Нахождение в скайпе в определенное время.
Базовые знания в области разработки сайтов.
Оплата:
Оплата зависит от количества сданных проектов.
Собеседование по скайпу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Управление проектами6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Срочно ищем помощника интернет-маркетолога! Кто мы такие и что мы делаем: - Мы агентство интернет-маркетинга. - Мы выстраиваем комплексную систему продаж и привлечения клиентов через ...Управление проектами5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нахожусь в поиска менеджера для интернет проектов. Мне нужен помощник, который будет принимать от меня задание на изготовление лендинга или сайта, составлять краткое ТЗ для моей команды исполнителей, если нужно ...Закрыт11 лет назад
Требуется поддержка, доработка и правка сайта на CakePHP. Редактирование и правка в маленьких объемах требуется в течении суток. Сайт ansa тчк ее Указывайте пожалуйста стоимость часа работы. Оплата - сдельщина.Закрыт11 лет назад
На данный момент времени есть сырой сервис, имеющий узкий функционал. Для его продвижения набросали сайт, но он тоже не супер. В итоге решили, что нужно сервис продвигать дальше, но и параллельно добавить разной рекламы от ...Управление проектаминет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать план монетизации сайта: http://www.miltonerickson.ru/ Оплата СТРОГО YANDEX DENGIУправление проектами1 заявкаЗакрыт11 лет назад
У меня есть разработчик. Есть дизайнеры. Нужно подготовить всю техническую документацию и организовать производство проекта. Информация по интернет-магазину во вложении. Делать сайт будем на UMI.CMS или Bitrix ...Закрыт11 лет назад
- $250
Необходимо навести порядок среди RSS каналов Требуется – подобрать новые качественные, и проверить и структурировать старый список RSS каналов.Закрыт11 лет назад
- $1000
В связи с расширением требуется кандидат с ярко выраженным желанием научиться руководить созданием сложный высококачественных IT проектов различного уровня сложности – от нетривиальных соцсетей до запутанных внутрикорпоративных решений. Возраст от 21 до 30 лет. ...Управление проектаминет заявокЗакрыт11 лет назад