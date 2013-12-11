Проект-менеджер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт3 заявки191 просмотр

Задачи:

Составление технического задания, согласование и корректировка.

Контроль качества выполнения задач подрядчиками.

Требования:

Нахождение в скайпе в определенное время.

Базовые знания в области разработки сайтов.

Оплата:

Оплата зависит от количества сданных проектов.

Собеседование по скайпу.

11 лет назад
dr__gonzo
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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