Необходимо обзвонить клиентов 

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт16 заявок204 просмотра

Необходимо обзвонить наших клиентов. Важен опыт.Техзадание есть. Все подробности в скайпе 

8 лет назад
texnoinfo56
Сергей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров