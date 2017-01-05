Онлайн помощник знание англ уметь обрабатывать информацию уметь организовывать текущие дела
Требуется менеджер проектов для создания однотипных сайтов
Необходимо развернуть 10 сайтов на вордпрес с шаблонным, слегка измененным дизайном (по цветам) и наполнить их контентом, соблюдая требования СЕО
Требуемые навыки:
- умение подбирать подрядчиков фрилансеров (верстальщик, дизайнер, php-разработчик) и выстраивать с ними рабочие отношение
- умение проверять качество верстки
- умение ставить задачи и контролировать их выполнение
Предпочтительные навыки:
- базовые способности в php-программировании
- умение натянуть верстку на вордпрес
В заявке пишите сразу о том насколько ваши навыки соответствуют перечисленным требованиям
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