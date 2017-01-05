Требуется менеджер проектов для создания однотипных сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт6 заявок200 просмотров

Необходимо развернуть 10 сайтов на вордпрес с шаблонным, слегка измененным дизайном (по цветам) и наполнить их контентом, соблюдая требования СЕО 

Требуемые навыки: 

- умение подбирать подрядчиков фрилансеров (верстальщик, дизайнер, php-разработчик) и выстраивать с ними рабочие отношение 

- умение проверять качество верстки 

- умение ставить задачи и контролировать их выполнение 

Предпочтительные навыки: 

- базовые способности в php-программировании 

- умение натянуть верстку на вордпрес 

В заявке пишите сразу о том насколько ваши навыки соответствуют перечисленным требованиям

PHPWordPress
8 лет назад
Krac
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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