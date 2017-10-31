Нужен человек для развития партнерской программы

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
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Есть проект, онлайн-оплата товаров - есть партнерка. Нужно:

- проконсультировать, как ее развивать

- написать план продвижения

- сделать действия по этому плану, чтобы в первый месяц было понятно, что идем правильно

Цикл - месяц. Оплата - фиксированная плюс процент с партнерки. Все обсуждается. Главное - запустить партнерскую программу и передать в руки менеджера, который будет ее дальше развивать.

8 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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