Здравствуйте Нужно доработать сайт http://youla.biz/ до такого уровня http://boplus.ru/ 1. Должно генерироваться титлы, описание и ключевики для рубрик и подрубрик определенного города. Например для Москва - Недвижимость. Недвижимость ...
Помощь в рассылке приглашений на сайте недвижимости
Нужно создать аккаунтна сайте www.airbnb.ru . Делается это очень просто, я записалвидео по алгоритму работы вот оно https://youtu.be/13P8X5XD5x4 При необходимости удобно связываться через teamviewer,будет хорошо, если вы установите его у себя на компьютере.
Аккаунт можете создатьна свое имя, это будет ваш аккаунт и мне он не нужен. Или, если не хотите на
свое, напишите любое другое имя, например, «Николай Заболоцкий», д.р.
01.12.1976. С аккаунта нужно разослать несколько писем – приглашений к сотрудничеству
и разместить несколько коттеджей. Вот, в принципе, и вся работа. Этапы работы
очень простые, но нужно четко придерживаться алгоритма.
1) Устанавливаете teamviewer на свой компьютер.
2) Смотрите видео-инструкцию по регистрацииаккаунта и заполнению коттеджей — https://youtu.be/13P8X5XD5x4
3) Создаете почтовый ящик на gmail.com (пароль: nvpminsk или удобный для вас), после регистрациителефон свой можете удалить. Сохраните логин и пароль, чтобы я мог зайти на эту
почту, высылаете логин и пароль мне.
4) Заходите в этот созданный аккаунт наgmail.com и потом открываете сайт https://www.airbnb.ru/inbox РегистрируетесьЧЕРЕЗ GMAIL.COM .т.е. через вновь созданный аккаунт! Это важно, чтобы избежать
дальнейших банов. Информируете меня о том, что регистрация сделана, высылаете
логин и пароль входа на сайт, имя и данные, на которое зарегистрировали его.
a. Если сайт потребует подтверждения через телефон,можете указать свой телефон, либо взять номер на этом сайте https://5sim.net/free сим он лайн. Логин и пароль к сайту я вамвышлю. Телефон этот временный и потом мы его поменяем.
5) После этого по тем ссылкам квартир,которые я дам, нужно разослать однотипное приглашение (текст в шаблоне, его
можно не менять, текст я вышлю) для тех квартир, ссылки на которые я вам вышлю.
Будьте внимательны, нежелательно на одну и ту же квартиру высылать ссылку по 2
раза! Поэтому нужно работать с шаблоном, отправили приглашение – поставили галочку
«Выполнено», отправили следующее – еще одну галочку поставили и так до конца.
Всего нужно отправить 100 приглашений. Если идет какой-то сбой, обязательно
отметьте, кому именно приглашения вы отправили! Это очень важно, чтобы не было
дублей!
a. После этого заполняем несколько коттеджейна своем аккаунте. Ждем несколько дней, чтобы не было бана и сдаем работу!
6) Если вам приходит ответ по airbnb обязательноставите в известность!
7) Если нужен телефон для регистрации, егоможно взять на этом сайте https://5sim.net/freeпароль и логин я дам.
Вот и вся работа.Оплата за всю работу – 10$, она состоит из двух частей, первая часть это
регистрация и отправка однотипного сообщения по ссылкам – 5$, оформление
нескольких коттеджей на свой аккаунт – 5$. Ко второй части приступаете только
после завершения 1 части и обсудив это с заказчиком!
Возможно, сайтпотребует валидизацию, т.е. подтверждение личности, поэтому лучше делать на
свое имя. В этом нет ничего страшного, т.к. аккаунт остается вашим и мне он не
нужен. Вы просто добавляете меня в качестве «Второго хозяина» и я могу удаленно
со своего аккаунта вести переписку с клиентами по коттеджам.
Желательно, чтобы мы могли общаться голосом через скайп/вайбер/вотсап/телеграм
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Управление проектами2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходим тайный покупатель для проведения проверки цен двух компаний-поставщиков строительных материалов. Работа проектная и уделенная.Управление проектами15 заявокЗакрыт7 лет назад
Задание для тех, кто владеет разговорным английским - нужны услуги колл центра или просто 1 человека на холодный прозвон клиентов по США.Управление проектами2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Хорошего дня! Необходимо позвонить в итальянский интернет-магазин и спросить наличие определенного товара, можно ли его оплатить и забрать и/или заказать доставку.Управление проектаминет заявокЗакрыт7 лет назад
Активно развивающейся многопрофильной компании (благоустройство, услуги и пр.), имеющей несколько территориально удаленных подразделений в Москве, МО и соседних областях, необходимо создать единую корпоративную информационную систему. Предполагаемые работы: - Аудит существующей информационной системы; ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сицилийская компания занимается арендой парусных судов, яхт и катеров, также организовывает круизы по Средиземному морю и малых островах Сицилии, нужно увеличить ей клиентскую базу (русский сегмент, естественно) Пишите, занимались ли вы ранее таким, как ...Управление проектами5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1000
Крупные игроки используют поводы («дешёвый разговор») дляобъяснения своих действий последователям Интрига: Какие поводы используют крупные игроки для объяснения своих действийпоследователям? Тезис: Незначительные (или с неизвестными силами) новости,вызывающие резкие движения на бирже, являются информационными ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать рассылку по базе 27 000 подписчиков, база с меня, с вас рассылка, выберу по самой минимальной цене, для вас будет плюсом - база останется у вас!Управление проектами19 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. необходимо заристрироваться на форумах. оплата - логоворная сроки - 1-2дня жду ваших заявокУправление проектами1 исполнительЗавершен8 лет назад
Привет! Нужен менеджер для управления действующим проектом. Прогресс проекта: 65%. Проект включает в себя: 1. Разработку сайта презы. 2. Разработку мобильного приложения Команда сформирована, все ТЗ написаны, нужно ...Управление проектами7 заявокЗакрыт8 лет назад