Помощь в рассылке приглашений на сайте недвижимости

Нужно создать аккаунтна сайте www.airbnb.ru . Делается это очень просто, я записалвидео по алгоритму работы вот оно https://youtu.be/13P8X5XD5x4 При необходимости удобно связываться через teamviewer,будет хорошо, если вы установите его у себя на компьютере.

Аккаунт можете создатьна свое имя, это будет ваш аккаунт и мне он не нужен. Или, если не хотите на

свое, напишите любое другое имя, например, «Николай Заболоцкий», д.р.

01.12.1976. С аккаунта нужно разослать несколько писем – приглашений к сотрудничеству

и разместить несколько коттеджей. Вот, в принципе, и вся работа. Этапы работы

очень простые, но нужно четко придерживаться алгоритма.

1) Устанавливаете teamviewer на свой компьютер.

2) Смотрите видео-инструкцию по регистрацииаккаунта и заполнению коттеджей — https://youtu.be/13P8X5XD5x4

3) Создаете почтовый ящик на gmail.com (пароль: nvpminsk или удобный для вас), после регистрациителефон свой можете удалить. Сохраните логин и пароль, чтобы я мог зайти на эту

почту, высылаете логин и пароль мне.

4) Заходите в этот созданный аккаунт наgmail.com и потом открываете сайт https://www.airbnb.ru/inbox РегистрируетесьЧЕРЕЗ GMAIL.COM .т.е. через вновь созданный аккаунт! Это важно, чтобы избежать

дальнейших банов. Информируете меня о том, что регистрация сделана, высылаете

логин и пароль входа на сайт, имя и данные, на которое зарегистрировали его.

a. Если сайт потребует подтверждения через телефон,можете указать свой телефон, либо взять номер на этом сайте https://5sim.net/free сим он лайн. Логин и пароль к сайту я вамвышлю. Телефон этот временный и потом мы его поменяем.

5) После этого по тем ссылкам квартир,которые я дам, нужно разослать однотипное приглашение (текст в шаблоне, его

можно не менять, текст я вышлю) для тех квартир, ссылки на которые я вам вышлю.

Будьте внимательны, нежелательно на одну и ту же квартиру высылать ссылку по 2

раза! Поэтому нужно работать с шаблоном, отправили приглашение – поставили галочку

«Выполнено», отправили следующее – еще одну галочку поставили и так до конца.

Всего нужно отправить 100 приглашений. Если идет какой-то сбой, обязательно

отметьте, кому именно приглашения вы отправили! Это очень важно, чтобы не было

дублей!

a. После этого заполняем несколько коттеджейна своем аккаунте. Ждем несколько дней, чтобы не было бана и сдаем работу!

6) Если вам приходит ответ по airbnb обязательноставите в известность!

7) Если нужен телефон для регистрации, егоможно взять на этом сайте https://5sim.net/freeпароль и логин я дам.

Вот и вся работа.Оплата за всю работу – 10$, она состоит из двух частей, первая часть это

регистрация и отправка однотипного сообщения по ссылкам – 5$, оформление

нескольких коттеджей на свой аккаунт – 5$. Ко второй части приступаете только

после завершения 1 части и обсудив это с заказчиком!

Возможно, сайтпотребует валидизацию, т.е. подтверждение личности, поэтому лучше делать на

свое имя. В этом нет ничего страшного, т.к. аккаунт остается вашим и мне он не

нужен. Вы просто добавляете меня в качестве «Второго хозяина» и я могу удаленно

со своего аккаунта вести переписку с клиентами по коттеджам.

Желательно, чтобы мы могли общаться голосом через скайп/вайбер/вотсап/телеграм