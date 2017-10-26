Проверка цен компаний-поставщиков

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт15 заявок268 просмотров

Необходим тайный покупатель для проведения проверки цен двух компаний-поставщиков строительных материалов. Работа проектная и

уделенная.

7 лет назад
guest_15096137397972
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров