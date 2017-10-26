Здравствуйте Нужно доработать сайт http://youla.biz/ до такого уровня http://boplus.ru/ 1. Должно генерироваться титлы, описание и ключевики для рубрик и подрубрик определенного города. Например для Москва - Недвижимость. Недвижимость ...
Проверка цен компаний-поставщиков
Необходим тайный покупатель для проведения проверки цен двух компаний-поставщиков строительных материалов. Работа проектная и
уделенная.
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