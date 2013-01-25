Подверстать проект

Требуется человек для совместной работы с группой художников и дизайнеров над игровыми проектами Обязанности: - Написание технических заданий к арту; - Работа с художниками над графической составляющей проекта, тех-ие консультации – 3-5 художников; - Внедрение арта в AIR и ...
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