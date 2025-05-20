Компания WebNeiro ищет партнёра по привлечению клиентов

Мы — команда WebNeiro, специализирующаяся на разработке веб-сайтов, мобильных приложений, интеллектуальных решений, ИИ-ботов и цифровых ассистентов. Работаем официально, базируемся в Киеве. У нас за плечами — реализованные проекты различного уровня сложности, и мы готовы расширять свою клиентскую базу.

В связи с этим мы ищем партнёра для поиска заказов на международных и локальных площадках. Нам интересны проекты от $1000 и выше, в рамках наших компетенций. Чем выше стоимость проекта — тем выгоднее для вас.

🔍 Что требуется от вас:

Поиск потенциальных клиентов на релевантных фриланс-платформах, в профессиональных сообществах или через прямые контакты

Отбор заказов, соответствующих нашим возможностям (по объёму, бюджету и срокам)

Перенаправление клиентов к нам (по заранее согласованному сценарию)

Ведение первичного общения — при необходимости предоставим шаблоны и материалы

💰 Условия сотрудничества:

Вы получаете 5% от суммы каждого привлечённого проекта

Оплата производится по факту заключения договора и получения оплаты от клиента

Мы заинтересованы в долгосрочном, прозрачном и надёжном сотрудничестве

Все гарантии и детали обговариваются письменно

Если вы умеете находить качественных клиентов и хотите зарабатывать на серьёзных проектах в IT-сфере — мы готовы обсудить детали и предоставить необходимые материалы.