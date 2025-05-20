Требуется парень казахской национальности для съемок видео. Исполнитель будет лицом проекта и блоггером. Все необходимые условия будут предоставлены. Оплата от 800 USD в месяц.
Поиск клиентов
Компания WebNeiro ищет партнёра по привлечению клиентов
Мы — команда WebNeiro, специализирующаяся на разработке веб-сайтов, мобильных приложений, интеллектуальных решений, ИИ-ботов и цифровых ассистентов. Работаем официально, базируемся в Киеве. У нас за плечами — реализованные проекты различного уровня сложности, и мы готовы расширять свою клиентскую базу.
В связи с этим мы ищем партнёра для поиска заказов на международных и локальных площадках. Нам интересны проекты от $1000 и выше, в рамках наших компетенций. Чем выше стоимость проекта — тем выгоднее для вас.
🔍 Что требуется от вас:
Поиск потенциальных клиентов на релевантных фриланс-платформах, в профессиональных сообществах или через прямые контакты
Отбор заказов, соответствующих нашим возможностям (по объёму, бюджету и срокам)
Перенаправление клиентов к нам (по заранее согласованному сценарию)
Ведение первичного общения — при необходимости предоставим шаблоны и материалы
💰 Условия сотрудничества:
Вы получаете 5% от суммы каждого привлечённого проекта
Оплата производится по факту заключения договора и получения оплаты от клиента
Мы заинтересованы в долгосрочном, прозрачном и надёжном сотрудничестве
Все гарантии и детали обговариваются письменно
Если вы умеете находить качественных клиентов и хотите зарабатывать на серьёзных проектах в IT-сфере — мы готовы обсудить детали и предоставить необходимые материалы.
Заявки фрилансеров
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