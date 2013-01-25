Помощь с переездом

Есть 2 домейна.

Основной и рабочий.

Последний сделан как поддомейн.

Его связали с SVN хранилищем и поставили синхронизацию с поддомейном.

Идея была: делать все в SVNе на поддомейне и переносить данные на основной 1 в неделю.

Не можем правильно перенести базы данных на поддомейн и с него.

Надеемся на профессиональную помощь.