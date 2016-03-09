здравствуйте помогите пожалуйста ответить на вопросы Project Expert)) Сумму обговорим с исполнителем

1. Объясните, почему рекомендовано сохранить проект в папке размещенной не в папке программы?

2. Зачем в программе устанавливаются связи между этапами проекта?

3. Какие типы связей могут учитываться в программе?

4. Как по умолчанию производится оплата ресурсов, равномерно используемых несколько месяцев?

5. Почему получены отрицательные финансовые результаты проекта?

6. Перечислите причины итерационного характера разработки инновационного проекта.

7. Как корректируется схема финансирования при дефиците средств для некоторых периодов реализации проекта?

8.По каким направлениям сгруппированы денежные потоки в отчета Кэш-фло?

9.Чем обусловлена необходимость имитационного моделирования при проектировании сложных систем?

10. Какие критерии используются при оценке результатов имитационного моделирования?

11. Какая форма представления графиков наиболее естественна для про-смотра результатов статистического анализа? 12.Какие образцы проектов поставляются с демонстрационной версией программы Project Expert?