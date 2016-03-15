Я ищу толкового веб-специалиста (менеджерапроекта), который бы организовал и проконтролировал создание и переделку нескольких моих сайтов силами выбранных мною исполнителей. Требование к кандидату: · хорошее знание современных веб-технологий; · глубокое понимание интернет-маркетинга; ...
Менеджер интернет-проектов
Здравствуйте, ищется менеджер по работе с интернет проектами.
У меня есть ряд небольших интернет-проектов, нужен человек который сможет организовать работу по их развитию.
Обязанности:
- Организация работы по наполнению, модерации, доработке сайтов (копирайтеры, контент-менеджеры, программисты и т.д.) - постановка задач, контроль выполнения
- Поиск сотрудников-фрилансеров
- Составление семантических ядер, группировчка запросов
- Умение быстро и самое главное качественно выполнять работу, добиваться результата.
В обязанности входит в первую очередь административная работа, а не аналитическая (проработка стратегии развитии, аудит сайта, анализ конкурентов и т.д.), но если вы это умеете - будем плюсом.
Требования:
- Желательно знания в области продвижения сайтов, в первую очередь продвижения контентных проектов, опыт составления семантического ядра
- Желательно знания в области копирайтинга, понимание что такое качественный, полезный текст. Желательно знания в области контент-менеджента
- Присутствие в сети в рабочие дни в рабочее время, по Москве, хотя бы несколько часов в день.
Что не знаете - научим.
В заявке пожалуйста укажите:
1. Ваш опыт в SEO, развитии интеренет-проектов - чем подробнее, тем лучше
2. Ваш опыт в копирайтинге или работе с копирайтерами
3. Ваш опыт в контент-менеджменте
4. Ваш опыт в организации работы фрилансеров
Испытательный срок два месяца - занятость в среднем на четыре часа в день, оплата 150-200 руб. в час.
В дальнейшем продолжение работы на тех же условиях или полное трудоустройство (8 часов в день).
Резюме можно на почту [email protected]
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