Менеджер интернет-проектов

Здравствуйте, ищется менеджер по работе с интернет проектами.

У меня есть ряд небольших интернет-проектов, нужен человек который сможет организовать работу по их развитию.

Обязанности:

- Организация работы по наполнению, модерации, доработке сайтов (копирайтеры, контент-менеджеры, программисты и т.д.) - постановка задач, контроль выполнения

- Поиск сотрудников-фрилансеров

- Составление семантических ядер, группировчка запросов

- Умение быстро и самое главное качественно выполнять работу, добиваться результата.

В обязанности входит в первую очередь административная работа, а не аналитическая (проработка стратегии развитии, аудит сайта, анализ конкурентов и т.д.), но если вы это умеете - будем плюсом.

Требования:

- Желательно знания в области продвижения сайтов, в первую очередь продвижения контентных проектов, опыт составления семантического ядра

- Желательно знания в области копирайтинга, понимание что такое качественный, полезный текст. Желательно знания в области контент-менеджента

- Присутствие в сети в рабочие дни в рабочее время, по Москве, хотя бы несколько часов в день.

Что не знаете - научим.

В заявке пожалуйста укажите:

1. Ваш опыт в SEO, развитии интеренет-проектов - чем подробнее, тем лучше

2. Ваш опыт в копирайтинге или работе с копирайтерами

3. Ваш опыт в контент-менеджменте

4. Ваш опыт в организации работы фрилансеров

Испытательный срок два месяца - занятость в среднем на четыре часа в день, оплата 150-200 руб. в час.

В дальнейшем продолжение работы на тех же условиях или полное трудоустройство (8 часов в день).

Резюме можно на почту [email protected]