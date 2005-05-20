Ищу человека, который организует переделку моих сайтов

Я ищу толкового веб-специалиста (менеджерапроекта), который бы организовал и проконтролировал создание и переделку

нескольких моих сайтов силами выбранных мною исполнителей.

Требование к кандидату:

· хорошее знание современных веб-технологий;

· глубокое понимание интернет-маркетинга;

· знания в области юзабилити, умение создаватьпрототипы сайтов;

· умение работать с системами аналитики;

· понимание правил копирайтинга;

· знание в области создания мобильных версийсайтов;

· желательно знание технологий direct mailing'a;

· наличие кейсов (реализованных проектов);

· сертификаты будут плюсом.

Что требуется:

Есть несколько сайтов, которые сделаны не очень хорошо или ужеморально устарели. Их надо переделать или, возможно, сделать новые. На

некоторых сайтах есть естественный трафик с поиска, который нужно сохранить. У

меня есть исполнители, которые выполняют разные виды работ: программирование,

вёрстку, дизайн, копирайтинг, наполнение. При переделке сайта от Вас

потребуется изучить ЦА и задачи сайта, придумать максимально эффективную структуру

сайта, сделать прототип и написать ТЗ исполнителям. Далее надо будет

проконтролировать их работу и сдать результат в виде переделанного (заново

сделанного) сайта (лендинга). Сайты надо сделать максимально простые, с

минимальными финансовыми затратами, но чтобы работали они эффективно. Образцы

ранее сделанных прототипов и ТЗ смогу предоставить.

Кого ищу:

Толкового специалиста, который за разумные деньги и в короткийсрок выполнит за меня работу, на которую у меня не хватает сейчас времени.

Как буду выбирать:

1) смотрюпортфолио;

2) смотрюна цену.

Примеры аналогичных сайтов:

1) www.md-expo.ru –пример сайта той сложности, как те, что надо будет сделать;

2) www.eurovideo.ru –пример лендинга того уровня, что надо будет сделать.

С какими платформамипридётся иметь дело:

1) WordPress;

2) Битрикс;

3) возможно, ещё один сайт на Joomla будет.

Жду Ваших предложений с указанием цены Ваших услуг по управлениюпроектом по переделке или созданию сайта и лендинга. Можно указать две цены.

Также, возможно, потребуется создание парочки лендингов на конструкторе platformalp.ru.

Можете указать стоимость создания такого лендинга (за Вашу работу, создание

лендинга там бесплатно).

Пишите!

С уважением, Евгений