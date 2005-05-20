Ищу человека, который организует переделку моих сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка227 просмотров

Я ищу толкового веб-специалиста (менеджерапроекта), который бы организовал и проконтролировал создание и переделку

нескольких моих сайтов силами выбранных мною исполнителей.

Требование к кандидату:

·        хорошее знание современных веб-технологий;

·        глубокое понимание интернет-маркетинга;

·        знания в области юзабилити, умение создаватьпрототипы сайтов;

·        умение работать с системами аналитики;

·        понимание правил копирайтинга;

·        знание в области создания мобильных версийсайтов;

·        желательно знание технологий direct mailing'a;

·        наличие кейсов (реализованных проектов);

·        сертификаты будут плюсом.

 

Что требуется:

Есть несколько сайтов, которые сделаны не очень хорошо или ужеморально устарели. Их надо переделать или, возможно, сделать новые. На

некоторых сайтах есть естественный трафик с поиска, который нужно сохранить. У

меня есть исполнители, которые выполняют разные виды работ: программирование,

вёрстку, дизайн, копирайтинг, наполнение. При переделке сайта от Вас

потребуется изучить ЦА и задачи сайта, придумать максимально эффективную структуру

сайта, сделать прототип и написать ТЗ исполнителям. Далее надо будет

проконтролировать их работу и сдать результат в виде переделанного (заново

сделанного) сайта (лендинга). Сайты надо сделать максимально простые, с

минимальными финансовыми затратами, но чтобы работали они эффективно. Образцы

ранее сделанных прототипов и ТЗ смогу предоставить.

 

Кого ищу:

Толкового специалиста, который за разумные деньги и в короткийсрок выполнит за меня работу, на которую у меня не хватает сейчас времени.

 

Как буду выбирать:

1)      смотрюпортфолио;

2)      смотрюна цену.

 

Примеры аналогичных сайтов:

1)      www.md-expo.ru –пример сайта той сложности, как те, что надо будет сделать;

2)      www.eurovideo.ru –пример лендинга того уровня, что надо будет сделать.

 

С какими платформамипридётся иметь дело:

1)      WordPress;

2)      Битрикс;

3)     возможно, ещё один сайт на  Joomla будет.

 

Жду Ваших предложений с указанием цены Ваших услуг по управлениюпроектом по переделке или созданию сайта и лендинга. Можно указать две цены.

Также, возможно, потребуется создание парочки лендингов на конструкторе platformalp.ru.

Можете указать стоимость создания такого лендинга (за Вашу работу, создание

лендинга там бесплатно).

 

Пишите!

С уважением, Евгений

JoomlaWordPress
9 лет назад
amphitrion
Евгений 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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