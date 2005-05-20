Требуется личный помощник, который сможет стать соратником и партнером! Оплата 150 рублей в час работы. Можем использовать инструменты контроля. Типовые задачи, которые нужно выполнять: Подать рекламу вконтактеНаполнить группу тематическими ...
Ищу человека, который организует переделку моих сайтов
Я ищу толкового веб-специалиста (менеджерапроекта), который бы организовал и проконтролировал создание и переделку
нескольких моих сайтов силами выбранных мною исполнителей.
Требование к кандидату:
· хорошее знание современных веб-технологий;
· глубокое понимание интернет-маркетинга;
· знания в области юзабилити, умение создаватьпрототипы сайтов;
· умение работать с системами аналитики;
· понимание правил копирайтинга;
· знание в области создания мобильных версийсайтов;
· желательно знание технологий direct mailing'a;
· наличие кейсов (реализованных проектов);
· сертификаты будут плюсом.
Что требуется:
Есть несколько сайтов, которые сделаны не очень хорошо или ужеморально устарели. Их надо переделать или, возможно, сделать новые. На
некоторых сайтах есть естественный трафик с поиска, который нужно сохранить. У
меня есть исполнители, которые выполняют разные виды работ: программирование,
вёрстку, дизайн, копирайтинг, наполнение. При переделке сайта от Вас
потребуется изучить ЦА и задачи сайта, придумать максимально эффективную структуру
сайта, сделать прототип и написать ТЗ исполнителям. Далее надо будет
проконтролировать их работу и сдать результат в виде переделанного (заново
сделанного) сайта (лендинга). Сайты надо сделать максимально простые, с
минимальными финансовыми затратами, но чтобы работали они эффективно. Образцы
ранее сделанных прототипов и ТЗ смогу предоставить.
Кого ищу:
Толкового специалиста, который за разумные деньги и в короткийсрок выполнит за меня работу, на которую у меня не хватает сейчас времени.
Как буду выбирать:
1) смотрюпортфолио;
2) смотрюна цену.
Примеры аналогичных сайтов:
1) www.md-expo.ru –пример сайта той сложности, как те, что надо будет сделать;
2) www.eurovideo.ru –пример лендинга того уровня, что надо будет сделать.
С какими платформамипридётся иметь дело:
1) WordPress;
2) Битрикс;
3) возможно, ещё один сайт на Joomla будет.
Жду Ваших предложений с указанием цены Ваших услуг по управлениюпроектом по переделке или созданию сайта и лендинга. Можно указать две цены.
Также, возможно, потребуется создание парочки лендингов на конструкторе platformalp.ru.
Можете указать стоимость создания такого лендинга (за Вашу работу, создание
лендинга там бесплатно).
Пишите!
С уважением, Евгений
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