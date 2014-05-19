Добрый вечер, нужны правки для сайтов 1с Битрикс, а так же создание сайтов на основе html, сайтов много, интересует человек который постоянно онлайн, хотя бы часов 6 уделяет работе на фрилансе, не пишите кто приходит с работы и готов 1 часик поработать, это явно не для вас, объем очень хороший, от вас адекватные цены и думаю мы сработаемся