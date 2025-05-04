Бот для Playerok

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт3 заявки22 просмотра

Требуется разработка простого бота в Telegram для автоматизации playerok.com.

Бот должен иметь функции:

-Автоматическая переустановка товара (платное/премиум).

-Автовыполнение заказа (кнопка "я выполнил заказ")

-Автоматическое уведомление в чат о покупателе после выполнения заказа, открытии спора, подтверждении заказа покупателем

-Автоматическое поднятие товара в NN интервале (в минутах)

Каждая из этих частей должна выглядеть так: Кнопка функции, общий переключатель, добавить фильтр. В фильтре будет список ключевых слов через запятую, например (80 ГЕМОВ, 30 ГЕМОВ, 170 ГЕМОВ) и настройки, описанные выше.

Автоматизация процессовСоздание ботов
19 часов назад
Смрон
19 часов в сервисе
Был
19 часов назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
23 года
2 месяца в сервисе
Был
час назад
15 часов назад
Максим
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
17 часов назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
онлайн
4 отзыва(-1)
19 часов назад
Лучший веб-программист мая