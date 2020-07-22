Добавить кнопку покупки

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Закрыт2 заявки547 просмотров

В стиме к автопокупке добавить новую кнопку "InstBuy" которая отвечает за быстрое оформление ордера и к цене минимального ордера добавляет 0,01 руб, так же ставит галочку согласия и оформляет ордер"place order".

Скрин №1

Красным - отмечена минимальная цена

Синим - место для кнопки

Скрин №2

Желтым - галочка подтверждения

Синим - вбить минимальную цену + 0,01 руб.

Должно быть в формате расширения для google chrome.

5 лет назад
guest_1595409256109
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