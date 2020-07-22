Есть сайт на laravel. На одной из страниц есть форма, данные из которой передаются в админку. Передача данных и запись настроены. Необходимо доработать визуал, валидацию. 1. Добавить прогресс загрузки файла (т.е. сейчас аттач ...
Добавить кнопку покупки
В стиме к автопокупке добавить новую кнопку "InstBuy" которая отвечает за быстрое оформление ордера и к цене минимального ордера добавляет 0,01 руб, так же ставит галочку согласия и оформляет ордер"place order".
Скрин №1
Красным - отмечена минимальная цена
Синим - место для кнопки
Скрин №2
Желтым - галочка подтверждения
Синим - вбить минимальную цену + 0,01 руб.
Должно быть в формате расширения для google chrome.
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