Доработка отправки данных в бд на Laravel

Есть сайт на laravel. На одной из страниц есть форма, данные из которой передаются в админку. Передача данных и запись настроены. Необходимо доработать визуал, валидацию.

1. Добавить прогресс загрузки файла (т.е. сейчас аттач файл загружается после нажатия сабмита), а надо чтоб загружался сразу после выбора. Прогресс должен быть реализован в виде модалки. Т.е. на время загрузки ложим оверлей а поверх полоса загрузки. После того как файл загружен на 100% скрываем оверлей и прячем кнопку выбора файла.

2. Добавить рекапчу, которая будет выскакивать после нажатия сабмита.

3. Вывести оповещения через скрипт sweetalert (выбран не допустимый формат файлы, размер файла превышает допустимый, успешная отправка)

Более детально исполнителю.