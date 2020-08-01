Есть сайт под управлением 1С-Битрикс, число товаров в каталоге около 60к. Где-то у 10-15к товаров неверные цены. Надо написать скрипт, который пройдется по всем товарам, у которых цена ниже 20 руб (она считается неверной) ...
Доработка отправки данных в бд на Laravel
Есть сайт на laravel. На одной из страниц есть форма, данные из которой передаются в админку. Передача данных и запись настроены. Необходимо доработать визуал, валидацию.
1. Добавить прогресс загрузки файла (т.е. сейчас аттач файл загружается после нажатия сабмита), а надо чтоб загружался сразу после выбора. Прогресс должен быть реализован в виде модалки. Т.е. на время загрузки ложим оверлей а поверх полоса загрузки. После того как файл загружен на 100% скрываем оверлей и прячем кнопку выбора файла.
2. Добавить рекапчу, которая будет выскакивать после нажатия сабмита.
3. Вывести оповещения через скрипт sweetalert (выбран не допустимый формат файлы, размер файла превышает допустимый, успешная отправка)
Более детально исполнителю.
Выбранный исполнитель
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