Доработка отправки данных в бд на Laravel

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Завершен2 заявки360 просмотров

Есть сайт на laravel. На одной из страниц есть форма, данные из которой передаются в админку. Передача данных и запись настроены. Необходимо доработать визуал, валидацию.

1. Добавить прогресс загрузки файла (т.е. сейчас аттач файл загружается после нажатия сабмита), а надо чтоб загружался сразу после выбора. Прогресс должен быть реализован в виде модалки. Т.е. на время загрузки ложим оверлей а поверх полоса загрузки. После того как файл загружен на 100% скрываем оверлей и прячем кнопку выбора файла.

2. Добавить рекапчу, которая будет выскакивать после нажатия сабмита.

3. Вывести оповещения через скрипт sweetalert (выбран не допустимый формат файлы, размер файла превышает допустимый, успешная отправка)

Более детально исполнителю.

Laravel
5 лет назад
valdemariuses
Владимир 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Minnullin
Динар 
22 года
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 лет назад
$45
24 дня
Все выполнено на высшем уровне, согласно ТЗ. Отличный программист.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата во время. Рекомендую к сотрудничеству!

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Сергей
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
41 отзыв
5 лет назад
Minnullin
Динар 
22 года
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 лет назад