Сделать ряд правок на сайте Ek-autovl.ru (WordPress)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок343 просмотра

Добрый день

Требуется сделать ряд правок на сайте Ek-autovl.ru

Подробное ТЗ прикрепил к проекту.

По срокам желательно за 1-2 дня.

Бюджет: 1500 руб.

WordPress
5 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vladislav02
Владислав 
25 лет
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4 года назад
45 отзывов(-1)
5 лет назад
$20
1 день
Спасибо Владиславу за работу. Пусть работа и чуть затянулась, но все смог на сайте исправить.
Всё в порядке

Заявки фрилансеров

vladislav02
Владислав 
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