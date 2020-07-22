Есть два отдельных каталога товаров: 1) 1с-битрикс https://akvilonavto.by/catalog/ 2) АвтоСофт https://akvilonavto.by/acat/ Нужно реализовать связь каталогов по одинаковым артикулам товаров. И выводить это соответствие в карточках товаров. Полное описание ...
Массовое изменение цен на сайте на Битрикс
Есть сайт под управлением 1С-Битрикс, число товаров в каталоге около 60к. Где-то у 10-15к товаров неверные цены.
Надо написать скрипт, который пройдется по всем товарам, у которых цена ниже 20 руб (она считается неверной) и проставит верную цену. Верная цена указана на сайте источнике, ее надо взять и скорректировать на коэффициент 0,034 (из-за разных валют).
Важно: сайт-источник после частых обращений к себе блочит IP, надо учитывать это. Прокси для работы (в разумных пределах, штук 10 например) готов предоставить также, если бесплатные не будут работать или закончатся.
Доступы в админку и фтп предоставлю исполнителю.
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