Массовое изменение цен на сайте на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок312 просмотров

Есть сайт под управлением 1С-Битрикс, число товаров в каталоге около 60к. Где-то у 10-15к товаров неверные цены.

Надо написать скрипт, который пройдется по всем товарам, у которых цена ниже 20 руб (она считается неверной) и проставит верную цену. Верная цена указана на сайте источнике, ее надо взять и скорректировать на коэффициент 0,034 (из-за разных валют).

Важно: сайт-источник после частых обращений к себе блочит IP, надо учитывать это. Прокси для работы (в разумных пределах, штук 10 например) готов предоставить также, если бесплатные не будут работать или закончатся.

Доступы в админку и фтп предоставлю исполнителю. 

5 лет назад
ikorimov
Коримов 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
93 отзыва(-1)
5 лет назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
21 день назад
148 отзывов
5 лет назад
Илья
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
105 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
558 отзывов(-1)
5 лет назад