нужно ускорить https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fvyvod-iz-zapoya-srochno.ru%2Fvyvod-iz-zapoya%2F и исправить ощибки плюс установить комментарии а так же микроразметку к ним и отзывам
Реализация связи каталога товаров Битрикс и АвтоСофт по артикулу товар
Есть два отдельных каталога товаров:
1) 1с-битрикс https://akvilonavto.by/catalog/
2) АвтоСофт https://akvilonavto.by/acat/
Нужно реализовать связь каталогов по одинаковым артикулам товаров. И выводить это соответствие в карточках товаров. Полное описание задания в прикрепленном ТЗ.
Заявки фрилансеров
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