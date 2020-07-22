Реализация связи каталога товаров Битрикс и АвтоСофт по артикулу товар

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Есть два отдельных каталога товаров:

1) 1с-битрикс https://akvilonavto.by/catalog/

2) АвтоСофт https://akvilonavto.by/acat/

Нужно реализовать связь каталогов по  одинаковым артикулам товаров.  И выводить это соответствие в карточках товаров.   Полное описание задания в прикрепленном ТЗ.

5 лет назад
Darid77
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Илья
 
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