Доработка лэндинга на WP

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Закрыт7 заявок125 просмотров

День добрый.

Проект тут http://dev2.martdev.ru/stom/ ТЗ в приложении.

Оплата киви, вебмани, ЯД

Спасибо.

WordPress
10 лет назад
mr_Endrew
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров