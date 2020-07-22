Импортировать товары в Drupal 8 сайт

Есть сайт на drupal8 http://red-engineering.ru.

Импорт в него уже делали, сейчас нужно сделать новый, но модуль я найти не могу (кажется был feeds, но его почему-то нет).

Товары или в нужном вам файле (если я закажу парсинг в другом месте), ИЛИ их нужно будет спарсить. Прошу написать цену и так и так. Спарсить с https://www.elfgroup.ru/