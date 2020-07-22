Нужно адаптировать сайт на modx под моб устройства
Веб приложение для генерации картинок
Нужно сделать веб приложение работающее по следующемупринципу
http://download.alesko.eu/divers/presentmaton.pdf
1 Есть готовые темплейты, которые выбирает пользователь(темплейт это фоновая картинка с местом для фотографии) – как для фотоальбомов
2 Клиент выбирает темплейт
и на нем в заранее отведенном месте пишет свой текст
Текст может быть на одну или пару строк
и на некоторых темпйтах может быть в разных местах
У текста можнопоменять цвет, а также шрифт его размер и атрибуты (италик, болд)
3 После того как текст выбран, пользователь указывает свойобратный мейл и сгенерированная картинка (темплейт + текст) сохраняется на
сервер админу и ссылка посылается также самому клиенту
Все страницы есть в формате Adobe XD
Напишите стоимость и срок и укажите можете ли сделать под ключ или только
программную часть
Отдельно можете указать стоимость админки для добавлениятемплейтов.
Там достаточно просто
загружаем картинку для темплейта и указываем место где на ней будет размещен
текст
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