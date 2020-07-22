Веб приложение для генерации картинок

Нужно сделать веб приложение работающее по следующемупринципу

http://download.alesko.eu/divers/presentmaton.pdf

1 Есть готовые темплейты, которые выбирает пользователь(темплейт это фоновая картинка с местом для фотографии) – как для фотоальбомов

2 Клиент выбирает темплейт

и на нем в заранее отведенном месте пишет свой текст

Текст может быть на одну или пару строк

и на некоторых темпйтах может быть в разных местах

У текста можнопоменять цвет, а также шрифт его размер и атрибуты (италик, болд)

3 После того как текст выбран, пользователь указывает свойобратный мейл и сгенерированная картинка (темплейт + текст) сохраняется на

сервер админу и ссылка посылается также самому клиенту

Все страницы есть в формате Adobe XD

Напишите стоимость и срок и укажите можете ли сделать под ключ или только

программную часть

Отдельно можете указать стоимость админки для добавлениятемплейтов.

Там достаточно просто

загружаем картинку для темплейта и указываем место где на ней будет размещен

текст