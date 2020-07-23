Modx адаптация под моб

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Завершен4 заявки298 просмотров

Нужно адаптировать сайт на modx под моб устройства

MODX
5 лет назад
Bokhann
26 лет
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$7
1 день
Escrow
Выполнил в срок, учёл правки, приятная стоимость
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Заявки фрилансеров

Николай
 
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
81 отзыв
5 лет назад
dependable
Виталий 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
Георгий
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
день назад
7 отзывов
5 лет назад