Подключить фрином к кейтаро

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Подключить фрином через апи к трекеру кейтаро так чтобы по нажатию кнопки регестрировались домены автоматом. По итогу должен генерироваться список доменов и изменяться а запись для парковки к трекеру. Подробности исполнителю

5 лет назад
badress
33 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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