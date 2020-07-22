Сайт на joomla 3.9.0 php 5.5.38 Нужно добавить большое количество функционала. Уже есть адаптация под мобильные. Также сделать адаптацию под мобильные после добавления всего функционала. Дал ссылку на текущую версию сайта. Ссылка - ...
Перевести drupal на composer
Composer на хостинге установлен. Есть сайт на drupal 8.4.2, нужно:
- Перевести его на composer
- Обновить до 8.8 (а лучше до 8.9).
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