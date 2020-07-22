Перевести drupal на composer

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка504 просмотра

Composer на хостинге установлен. Есть сайт на drupal 8.4.2, нужно:

  • Перевести его на composer
  • Обновить до 8.8 (а лучше до 8.9).
Drupal
5 лет назад
ufalabadv
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Был
3 года назад
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Илья
 
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5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад