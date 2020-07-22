Доработать сайт на joomla 3.9 (Интернет магазин)

Сайт на joomla 3.9.0 php 5.5.38

Нужно добавить большое количество функционала. Уже есть адаптация под мобильные. Также сделать адаптацию под мобильные после добавления всего функционала.

Дал ссылку на текущую версию сайта. Ссылка - https://bit.ly/2WI7PyI

Ссылка на прототип в png - https://bit.ly/3fR3UXz

Приложил png шаблон со всем функционалом. Нужно его доверстать и натянуть на cms, адаптировать под мобильные.

ТЗ Приложил

На скриншотах прототипов я цифрами указал пункты из ТЗ

После проверить на ошибки в консоли, скорость,валидность в3с

Обязательные требования: Быть постоянно на связи, не пропадать. Держаться сроков.

Исполнителю выдам прототип в psd