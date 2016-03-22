Laravel5 программист

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок156 просмотров

Для доделки проекта необходим программист laravel 5, опыт работы с git&github обязательный.

GitLaravel
9 лет назад
stufently
Роман 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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